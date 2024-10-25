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Потенциальный фронт. Почему Сирия не вступает в войну с Израилем

Потенциальный фронт. Почему Сирия не вступает в войну с Израилем

Спустя год палестино-израильский конфликт расширяет свои границы. / Источник: © Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpaВ начале октября 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сухопутную операцию на юге Ливана.

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