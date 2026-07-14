Италия всё чаще выражает несогласие с Вашингтоном относительно НАТО Рим всё чаще открыто выражает несогласие с курсом Вашингтона, который настаивает, чтобы европейские г.
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Италия всё чаще выражает несогласие с Вашингтоном относительно НАТО Рим всё чаще открыто выражает несогласие с курсом Вашингтона, который настаивает, чтобы европейские г.
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