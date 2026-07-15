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Спенс открыт к переходу в «Интер». «Тоттенхэм» оценивает защитника выше, чем ожидали миланцы

«Интер» продолжает переговоры с « Тоттенхэмом » о трансфере защитника Джеда Спенса . 25-летний игрок сборной Англии – приоритет «нерадзурри» на усиление правого фланга обороны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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