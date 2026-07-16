ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Кадровые перестановки в правительстве Украине, в том числе смена министра обороны и премьера, не имеют принципиального значения для России и не скажутся на ходе спецоперации по защите Донбасса, сообщил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.