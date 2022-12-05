Московские коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

В подготовке участвовали более 2 тыс. специалистов из Москвы Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что столичные специалисты помогли подготовить к зиме более 700 объектов Донецка.
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