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Бунтующие нейросети нас не убьют

Бунтующие нейросети нас не убьют

Чем на самом деле грозит нам искусственный интеллектчитайте на monocle.ruЧем на самом деле грозит нам искусственный интеллектВсе больше топ-менеджеров компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, громко увольняются и заявляют об опасности, которая исходит от их разработок.

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