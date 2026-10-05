Бунтующие нейросети нас не убьют

Чем на самом деле грозит нам искусственный интеллектчитайте на monocle.ruЧем на самом деле грозит нам искусственный интеллектВсе больше топ-менеджеров компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, громко увольняются и заявляют об опасности, которая исходит от их разработок.