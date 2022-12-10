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Все уголовные дела в сфере закупок были направлены в суд – прокуратура Забайкалья

Все уголовные дела в сфере закупок были направлены в суд – прокуратура Забайкалья

В Забайкальском крае все уголовные дела по коррупционным преступлениям в сфере закупок были направлены в суд, сообщил 9 декабря на брифинге с журналистами начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Забайкальского края Семен Писаренко.

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