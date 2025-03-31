Губернатор Шумков анонсировал новый проект для участников СВО

В Курганской области создадут банк вакансий для участников специальной военной операции. Создание кадрового проекта анонсировал губернатор Вадим Шумков в ходе доклада на Совете при полпреде президента России Артеме Жоге в формате ВКС.
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