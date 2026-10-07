Михалков открыто критиковал Ивлееву, а теперь она — родня Михалковых: режиссёру 80

Режиссёру и автору «Бесогона» Никите Михалкову исполнилось 80. Юбилей 21 октября 2025 года он встретил с орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой страны.
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