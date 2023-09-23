✅CS:GO PRIME ~ ИНВЕНТАРЬ – ГАРАНТИЯ✅ПОДАРОК ✅Приобретая данный товар вы получает...

✅CS:GO PRIME ~ ИНВЕНТАРЬ – ГАРАНТИЯ✅ПОДАРОК✅Приобретая данный товар вы получаете: Аккаунт Steam с игрой CSGO и гарантированным PRIME статусом Предоставляемый аккаунт общий На аккаунте находится множество других игр в качестве бонуса Vac и другие блокировки в CSGO отсуствуют При оставлении положительного отзыва на товар, Вы получаете гарантированный подарок На аккаунте присутствует инвентарь На аккаунтах сыграно от 5 часов Пожизненная гарантия на товар Быстрый отклик поддержки в случае проблем с товаром На аккаунте:❗Запрещено менять данные от аккаунта: почту, пароль❗Запрещено менять аватарку и никнейм от аккаунта❗Валюта на аккаунте может быть любой❗Запрещено менять валюту на аккаунте, привязывать телефон, Guard, совершать покупки с аккаунта❗Возможна недавняя активность✔Тех.