🔥 29 лесных пожаров произошло с начала года в Крыму «В этом году у нас уже произошло 29 пожаров, в том числе и в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения.
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🔥 29 лесных пожаров произошло с начала года в Крыму «В этом году у нас уже произошло 29 пожаров, в том числе и в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения.