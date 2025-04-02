В Малайзии мужчина привел домой «девушку», которая оказалась переодетым мужчиной в хиджабе

В малайзийском городе Понтиан произошел необычный инцидент. Местный житель привел домой свою новую подругу, с которой познакомился через приложение для знакомств, но семейное знакомство обернулось громким разоблачением.
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