В любых гибридных атаках сразу обвиняйте русских – экс-представитель США при НАТО

НАТО крайне уязвимо в плане ответов на «гибридные угрозы» со стороны России, потому что они не являются классической атакой на Альянс, а, значит, статью 5 о коллективной обороне не применить.
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