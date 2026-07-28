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Крымская газета

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Крымчанин пойдёт под суд по подозрению в госизмене

Крымчанин пойдёт под суд по подозрению в госизмене

Жителя Крыма подозревают в госизмене, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.  Установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, в марте 2023 года инициативно собрал информацию о месте дислокации военнослужащих ВС РФ.

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