Крымчанин пойдёт под суд по подозрению в госизмене

Жителя Крыма подозревают в госизмене, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК. Установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, в марте 2023 года инициативно собрал информацию о месте дислокации военнослужащих ВС РФ.
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