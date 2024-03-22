Пингвиний киднеппинг

Анекдоты про отцов, что притащили из детского сада не того ребёнка — классика народного творчества. В отличие от подобных нерадивых родителей, императорские пингвины способны узнать своего птенца в тысячной стае подобных малявок.
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