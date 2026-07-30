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Татар-информ

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Павлова предложила делать интерактивные спортплощадки более персонализированными

Павлова предложила делать интерактивные спортплощадки более персонализированными

Ольга Павлова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России» продолжается реализация мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок.

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