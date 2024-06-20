В Пензе штрафуют дорожные организации за мусор и грязь после проведенных работ

В мэрии Пензы прошло совещание под руководством главы города Александра Басенко. Он подчеркнул, что городские власти продолжат применять штрафные санкции за несоблюдение правил благоустройства и загрязнение улиц строительной техникой.
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