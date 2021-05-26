Из Германии мечтают уехать 18,5% немцев, в то время, как из России - 16%. Что не так с "самой благополучной" страной Европы?

Медвежий уголПолитикаИз Германии мечтают уехать 18,5% немцев, в то время, как из России - 16%. Что не так с "самой благополучной" страной Европы? На западе Германию принято считать едва ли не самой благополучной страной Европы, мечтой мигранта.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Кушнаревчто мне до Германии? Если из России хотят уехать ок. 20млн. чел.,причём это люди почти все молодые.Разумеется эта пустота заполнится азиатами и прочими муслимами. И зачем тогда всё?Агрофена Ивановачто в германии- что в России-- кто их считал???-Комментировать
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