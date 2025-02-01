Жители села Аксарка проголосовали за объединение Приуралья и Лабытнанги

В Аксарке состоялось финальное обсуждение вопроса об объединении Приуральского района и Лабытнанги. Жители села проголосовали за проект «Большое Приуралье», сообщила глава города Семи лиственниц Марина Трескова.
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