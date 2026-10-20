Вопрос о том, когда человек впервые попал в Америку, — один из дискуссионных в археологии. Долгое время считалось, что это случилось около 13 тысяч лет назад, когда люди прошли по суше из Азии через Берингию к ледниковым рубежам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии