Российские истребители Су-57Э могли бы повысить устойчивость ВВС Ирана

Военная операция против Ирана, к которой Соединенные Штаты упорно подталкивает Израиль под предлогом уничтожения объектов ядерной инфраструктуры ИРИ, может обернуться для них самих очень крупными неприятностями.
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