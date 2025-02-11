Японский сверхмалый спутник сделал самые четкие снимки Земли из полученных кубсатами

Остров Камано в объективе кубсата ONGLAISAT / © ArkEdge Space Космический аппарат ONGLAISAT размером примерно с небольшой чемодан способен делать снимки с разрешением 2,5 метра с высоты 410 километров над поверхностью Земли.
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