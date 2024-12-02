The Guardian: площадь истощенных земель превысила площадь Антарктиды

Площадь неплодородных земель на сегодняшний день уже превысила площадь Антарктиды. Об этом сообщает информационное агентство The Guardian, ссылаясь на исследование Потсдамского института климатических исследований «Отступая от пропасти».
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