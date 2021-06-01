Медвежий угол

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Что с нами не так, украинцы?

Что с нами не так, украинцы?

Гегель считал, что разные народы, как и разные люди, суть разные духи Ну, то есть: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» — как говаривали всякие сказочные злодеи, когда богатыри Киевской Руси давали им прикурить.

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