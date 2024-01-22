Два тульских повара пришли на кастинг в шоу Ивлева и Агзамова "Битва шефов"

Повара из Тульской области могут принять участие в шоу "Битва шефов", в котором главные шефы России Константин Ивлев и Ренат Агзамов найдут главный талант страны, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
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