Еще три муниципалитета Южного Урала ввели особый противопожарный режим

Районы Челябинской области вводят особый режим из-за опасности распространения природных пожаров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, власти Еткульского, Красноармейского и Кунашакского районов с 19 апреля ввели на подведомственных им территориях особый противопожарный режим.