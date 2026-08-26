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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Фотограф Сара Бахба и ее гастрономический оргазм

Фотограф Сара Бахба и ее гастрономический оргазм

Австралийский фотограф Сара Бахба (Sarah Bahbah) исследует фуд-порно в его буквальном смысле в своем фотопроекте «Секс и еда на вынос» — провокационной серии фотографий с обнаженными телами людей вперемешку с пиццей, бургерами и картошкой фри.

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