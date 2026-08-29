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Газета.ру

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РИА Новости: военных ВСУ перед штурмом объявляют дезертирами

РИА Новости: военных ВСУ перед штурмом объявляют дезертирами

Украинским военнослужащим, которых направляют на выполнение боевых задач, якобы заранее присваивают статус самовольно оставивших часть (СОЧ), чтобы в случае, если они не выживут, не выплачивать родственникам предусмотренные компенсации.

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