Еще 14 южноуральцев скончались от COVID-19

За сутки на Южном Урале выявлено 596 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 19 марта подтверждены 312 тысячи 264 случая заболевания COVID-19.