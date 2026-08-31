Моди: Индия поддерживает все мирные усилия на украинского треке

Индия поддерживает все мирные усилия в украинском конфликте и продолжит это делать. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, пишет ТАСС.
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