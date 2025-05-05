Лидер Приднестровья против героизации румынских солдат, воевавших на стороне Гитлера

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский не согласен с политикой молдавских властей, которые допускают установку памятников, героизирующих воевавших на стороне Гитлера румынских солдат.
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