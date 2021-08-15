Ищите грузовик, лопаты и вывозите: во дворе стоит вонь, а жители бездействуют

Видео с собственного двора, заваленного мусор, прислала местная жительница в паблик mark2_che. Со слов подписчицы, дом признан аварийным, поэтому управляющие компании отказываются его обслуживать, даже мусор не вывозится.
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