Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск с посадкой в Самаре

Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Минск с технической посадкой в Самаре. Вылеты из Кольцово будут осуществляться по субботам, стоимость билетов – от 11 тысяч рублей в одну сторону.
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