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Атака на русскую "Мальву": В небо поднялся огненный шар. ВСУ в ярости. Всё пропало

Атака на русскую "Мальву": В небо поднялся огненный шар. ВСУ в ярости. Всё пропало

ВСУ применили две ракеты при неудачной попытке атаковать САУ "Мальва" ВС РоссииТелеграм-канал "Военный Осведомитель" получил сведения, что украинская армия атаковала в зоне специальной операции самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Мальва" ВС России.

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