The Mentalist Ending Explained: What Happens To Patrick Jane And Teresa Lisbon

Did Patrick Jane and Teresa Lisbon really get their happily ever after? We're taking a deep dive into the ending of "The Mentalist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым