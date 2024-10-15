В строящемся вестибюле станции «Физтех» появилось художественным панно

В строящемся северном вестибюле станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро завершили архитектурную отделку и продолжают монтаж инженерных систем — устанавливают вентиляцию и противопожарное оборудование.
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