Эстебан Окон: «Надеюсь, «Альпин» и Шумахер выиграют в Ле-Мане в этом год»

По словам Окона, регулярное участие пилотов «Формулы-1» в легендарном марафоне вполне возможно – для этого кто-то просто должен первым решиться сделать это по ходу сезона: «Сейчас все мое внимание на 2000 процентов сосредоточено на «Формуле-1».
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