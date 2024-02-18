Эстебан Окон: «Надеюсь, «Альпин» и Шумахер выиграют в Ле-Мане в этом год»

По словам Окона, регулярное участие пилотов «Формулы-1» в легендарном марафоне вполне возможно – для этого кто-то просто должен первым решиться сделать это по ходу сезона: «Сейчас все мое внимание на 2000 процентов сосредоточено на «Формуле-1».