Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

14.05.2024. Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, когда завершались консультации по его назначению главой Министерства обороны Российской Федерации:▪️ Одна из самых насущных проблем — вопрос оснащения ВС РФ.

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Комментарии
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ВераВерная
Эта фраза -как девиз, с которым новый Министр обороны начинает работать! Мы все этого ждали. Жаль, ПЕВ не дожил, тоже бы порадовался.
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13 час.

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