Сила в правде
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Сила в правде

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Война в ноябре закончится: Грядет большой передел мира. Последнее слово за Путиным

Война в ноябре закончится: Грядет большой передел мира. Последнее слово за Путиным

Официальные лица говорят лишь о возможности встречи Путина, Трампа и Си на полях АТЭС 18–19 ноября. Вокруг этой оговорки вырос сюжет о скором конце войны и новом разделе влияния.

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