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Ике Удано стал игроком «Телекома»

Тяжелый форвард Ике Удано (34 года, 202 см) продолжит карьеру в немецком «Телекоме». В минувшем сезоне Удано выступал за французский «Страсбур».

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