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Медицинская Россия

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Семья ребёнка, умершего после лечения зубов под наркозом, обратилась к Путину

Семья ребёнка, умершего после лечения зубов под наркозом, обратилась к Путину Семья четырёхлетнего мальчика из Екатеринбурга, который умер после лечения зубов под общей анестезией, попросила президента России Владимира Путина помочь расследовать обстоятельства произошедшего.

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