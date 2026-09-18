Семья ребёнка, умершего после лечения зубов под наркозом, обратилась к Путину Семья четырёхлетнего мальчика из Екатеринбурга, который умер после лечения зубов под общей анестезией, попросила президента России Владимира Путина помочь расследовать обстоятельства произошедшего.