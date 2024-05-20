В Раде увидели плохой для Украины сигнал в новых перестановках в Минобороны РФ

Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
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