Бензема победил «Челси», «Бавария» уступила «Вильярреалу», судей РПЛ наказали, санкции против Ротенберга и Дюкова и другие новости утра

1. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» (3:1) в гостях благодаря хет-трику неудержимого Карима Бензема.

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