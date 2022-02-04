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Игроки «Миннесоты» поздравили Карла-Энтони Таунса с попаданием на Матч звезд

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс попал в число запасных на Матч всех звезд. Товарищи по команде поздравили Таунса в раздевалке, облив его водой.

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