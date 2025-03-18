Роботы против туннелей: как США и Южная Корея готовятся к подземной войне с КНДР

Секретные учения союзников раскрывают планы штурма ядерных убежищ Ким Чен Ына «Совместные тренировки повышают совместимость сил двух стран в борьбе с угрозами, включая подземные укрепления КНДР», — подчеркивает подполковник Ма Дон-хёк, командующий операцией.
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