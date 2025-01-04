«Глубинное государство» передало «привет» Трампу в новогоднюю ночь

На 20 января 2025 года запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В преддверии этого торжественного события глубинные американские элиты «посылают месседж» новой республиканской команде в виде терактов внутри страны, заодно запугивая простых американцев.
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