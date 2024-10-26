Русские чукчи против американских эскимосов: главное противостояние северных народов

На протяжении XVII-XIX веков суровое Заполярье сотрясали чукотско-эскимосские войны. Вооруженный конфликт между двумя народами чуть не вспыхнул и в 1947 году, но тогда усилиями властей СССР удалось избежать дипломатического скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии