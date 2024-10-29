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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик после первого поражения «Лейкерс»: «Если есть к чему придраться, то, наверное, ко мне»

В понедельник «Лейкерс» на выезде уступили «Финиксу» (105:109). После 34 очков в первой четверти во второй калифорнийцы набрали лишь 14.

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