Российские ученые заполнили «белое пятно» на мировой карте биоразнообразия

Результаты работы опубликованы в Biodiversity Data Journal. Дождевые черви — важная группа беспозвоночных животных, которая влияет на плодородие почвы и может изменить окружающую среду в местах своего обитания.
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