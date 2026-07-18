Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в очередной .
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Директор ЦРУ считает главной угрозой для США не РФ, а передовые технологии КНР Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в очередной .
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